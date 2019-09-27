Мария Кожевникова забыла надеть бюстгальтер на показ нижнего белья

Актриса Мария Кожевникова всегда старается выглядеть стильно. Она регулярно радует публику модными нарядами.

Недавно знаменитость побывала в Париже на показе нижнего белья. Мария выбрала образ под стать мероприятию.

Она облачилась в длинный комбинезон на бретелях пудрового цвета с глубоким декольте. Было заметно, что под ним нет бюстгальтера. Дополнил образ белый блейзер, который Кожевникова накинула на плечи, и туфли-лодочки в тон.

"Необычный и яркий шоу показ от @etam Вы можете увидеть у меня в сторис 😍 особенно понравится мужчинам 😉 Мне очень зашла идея разных женщин, как и в жизни, на подиуме одинаково блистали модели разных комплекций и каждая по своему была хороша! Париж, живая музыка, модели и красивое белье #etam , которое подчеркивает изгибы женского тела (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала звезда.

Поклонникам явно пришелся по вкусу наряд Марии. "Шикарный образ!", "Красавица!", "Маша, твои изгибы тела сводят меня с ума, ты потрясающая женщина!", "Как же вы прекрасны!", "Образ женственный и нежный!", "Образ у вас просто бесподобный!" – писали восторженные фанаты.