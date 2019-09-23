Растрепанная Кожевникова увезла сыновей из России

Артистка вместе с семьей отправилась во Францию. Мария Кожевникова исполнит мечту детства.

В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала снимки, которые сделаны на борту самолета. Сначала звезда позирует одна, потом в обнимку с одним из сыновей. Артистка появилась перед камерой без макияжа и с растрепанными волосами.

Мария Кожевникова призналась, что впервые летит так далеко с наследниками. Артистка планирует познакомить отпрысков с Парижем, а также исполнить собственную мечту детства – посетить Диснейлэнд.

"Я понял, дети это предлог", сказал мой муж 😂 Конечно, сны мне уже про это давно не снятся, но мы же все родом из детства:) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – добавила артистка.

Напомним, Мария Кожевникова шесть лет назад обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. Однако до ЗАГСа пара так и не дошла. От предпринимателя артистка родила сыновей – Ивана, Максима и Василия.

Ранее артистка говорила, что именно из-за хлопот с детьми так и не зарегистрировала отношения с возлюбленным. Мария Кожевникова мечтает о пышной свадьбе, однако времени на подготовку праздника у нее пока нет.

"Мне очень хотелось, чтобы наши дети родились в венчанном браке. Что касается регистрации, конкретно штамп в паспорте меня не прельщает, а вот красивая свадьба и роспись – да, и она обязательно у нас еще будет..." – написала Мария Кожевникова в микроблоге.