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Шоу-бизнес

"Наверно, он официально женат": Народ возмущен признанием Кожевниковой о муже

Мария Кожевникова. Фото: www.globallookpress.com.
После признания Марии Кожевниковой в том, что после шести лет совместной жизни она до сих пор не расписалась с Евгением Васильевым, поклонники начали делать различные предположения о причинах. 
прочитано 640 раз

Мария Кожевникова шокировала своих поклонников неожиданным признанием в Instagram. Актриса заявила, что они с мужем Евгением Васильевым, несмотря на шесть лет совместной жизни, до сих пор не расписаны. 

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Но актриса призналась, что в 2013 году они тайно обвенчались, а штамп в паспорте намереваются поставить в ближайшее время. Пока же Кожевникова предложила фанатам полюбоваться фотографией с того самого тайного венчания. Также она объяснила, почему было принято такое решение. 

"Несмотря на то, что Женя мне сделал предложение ещё в 2013 году, для меня было значимым исключительно венчание! Мне очень хотелось, чтобы наши дети родились в венчанном браке. Что касается регистрации, конкретно штамп в паспорте меня не прельщает, а вот красивая свадьба и роспись – да, и она обязательно у нас ещё будет...", – написала Мария, признавшись, что с тремя детьми все сложнее находить время на приятных хлопоты и организацию праздника.

В комментариях многие выразили шок и удивления. Другие начали искать объяснения столь странному стечению обстоятельств и заподозрили неладное. Так, одно из подписчиц заметила, что не понимает, как можно было обвенчаться без штампа, поскольку православная церковь требует для проведения церемонии предъявить документ о регистрации брака. 

"Для меня так же не важен штамп, но в наших храмах просят, свидетельство о браке, прежде чем венчать. Я и не знала, что можно просто обвенчаться", – написала женщина.  "Наверно, он официально женат поэтому в этой семье без регистрации", – предположила другая подписчица. 

Сама Мария не стала комментировать эти выпады. В заключении поста она лишь отметила, что о ее свадьбе подписчики в Instagram узнают первые. 

31 августа 2019, 11:45
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