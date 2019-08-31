"Наверно, он официально женат": Народ возмущен признанием Кожевниковой о муже

Мария Кожевникова шокировала своих поклонников неожиданным признанием в Instagram. Актриса заявила, что они с мужем Евгением Васильевым, несмотря на шесть лет совместной жизни, до сих пор не расписаны.
Но актриса призналась, что в 2013 году они тайно обвенчались, а штамп в паспорте намереваются поставить в ближайшее время. Пока же Кожевникова предложила фанатам полюбоваться фотографией с того самого тайного венчания. Также она объяснила, почему было принято такое решение.
"Несмотря на то, что Женя мне сделал предложение ещё в 2013 году, для меня было значимым исключительно венчание! Мне очень хотелось, чтобы наши дети родились в венчанном браке. Что касается регистрации, конкретно штамп в паспорте меня не прельщает, а вот красивая свадьба и роспись – да, и она обязательно у нас ещё будет...", – написала Мария, признавшись, что с тремя детьми все сложнее находить время на приятных хлопоты и организацию праздника.
В комментариях многие выразили шок и удивления. Другие начали искать объяснения столь странному стечению обстоятельств и заподозрили неладное. Так, одно из подписчиц заметила, что не понимает, как можно было обвенчаться без штампа, поскольку православная церковь требует для проведения церемонии предъявить документ о регистрации брака.
"Для меня так же не важен штамп, но в наших храмах просят, свидетельство о браке, прежде чем венчать. Я и не знала, что можно просто обвенчаться", – написала женщина. "Наверно, он официально женат поэтому в этой семье без регистрации", – предположила другая подписчица.
Сама Мария не стала комментировать эти выпады. В заключении поста она лишь отметила, что о ее свадьбе подписчики в Instagram узнают первые.
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