Гузеева спровоцировала слухи о романе со знаменитым артистом

Артистка сфотографировалась в обнимку с давним другом. На днях Эвклид сводил ведущую шоу Первого канала "Давай поженимся" в греческий ресторан. Звезды пообедали вдвоем. Для Ларисы актер арендовал целый зал, в котором шеф-повар делал им лучшие блюда.
"Мой прекрасный Эвклид. Спасибо за любовь!" – подписала Лариса Гузеева кадр с Кюрдзидисом. Поклонники живо отреагировали на пост знаменитости. "Ваш муж?", "Вы могли бы быть красивой парой!", "Интрига", "За какую любовь?" – стали расспрашивать звезду фолловеры. Однако их любопытство осталось неудовлетворенным.
Напомним, ранее народ уже судачил о романе
знаменитостей.
В 2017-м году поговаривали, что между Ларисой Гузеевой и Эвклидом Кюрдзидисом есть нечто большее, чем просто дружба. Именно тогда от актрисы стало известно, что в ее семье с Игорем Бухаровым не все гладко.
Действительно, между коллегами имели место любовные отношения, сами они это не комментируют. Однако поистине теплые чувства к артисту Лариса Гузеева демонстрировать не перестала.
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