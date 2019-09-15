Минус 10 лет: посвежевшая Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости

На днях начались съемки нового сезона шоу на "Первом канале". Появившаяся на площадке Гузеева ошеломила своими видоизменениями.
Артистке удалось значительно сбросить вес. Причиной этому стало ее пребывание в wellness-центре, где она сидела на специальной диете.
Кроме того, она окончательно "отмылась" от темного цвета волос. Теперь ее шевелюра выкрашена в холодный блонд.
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