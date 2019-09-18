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Сенсационное признание Гузеевой о сексе: Ненавижу это дело

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева в очередном выпуске шоу "Давай поженимся" снова отличилась. На сей раз скандально известная телеведущая разоткровенничалась о сексе.
прочитано 2712 раз

Много лет актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина являются бессменными ведущими шоу "Давай поженимся". Какие личные темы только не поднимались в рамках обсуждений во время поиска второй половины для героя (или героини) передачи. Немало откровений звучало и из уст Гузеевой.

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Сюжеты Давай поженимся

Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

На сей раз была затронута тема секса. Один из героев программы, по всей видимости, решил удивить ведущих и заявил: "Расскажу все, что вас интересует про секс!" Однако Лариса не растерялась и мгновенно отреагировала: "Меня? Меня вообще ничего не интересует". Скандально известная ведущая пояснила: "Я фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело, но надо было исполнять…"

Немного оправившись от шока, вызванного сенсационным признанием Гузеевой, герой шоу предположил, что всему виной недостаток внимания. Однако та категорично отрезала: "Я лучше постираю или сделаю генеральную уборку!"

Не секрет, что неожиданные высказывания Ларисы Гузеевой – постановка для повышения рейтингов программы. Этого не скрывают сама актриса и ее близкие. В свежем интервью дочь Ларисы Ольга заявила: "Многие не понимают, что мама на "Давай поженимся" – это всего лишь образ, но в передаче все по-настоящему. Туда приходят реальные люди, которые потом женятся, рожают детей. Правда, некоторые приходят и офигевают от того факта, что они на федеральном канале, начинают неадекватно себя вести. Маме приходится все это через себя пропускать. Это ее главная проблема. Я много раз ей говорила: "Мам, это просто работа!" Но она не может по-другому".

Автор: 18 сентября 2019, 09:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
К чему все эти откровения??? Все прекрасно знают( из уст самой Ларисы) о ее многочисленных романах...
Гость
Ответить
Она в шутку сказала, чтобы к ней дебил не доматывался с разговорами, а сми все за чистую манеру приняли и преподнесли.
Гость
Ответить
хороший ролик..поделом этим стареющим мальчикам
Гость
Ответить
А, ну теперь всё понятно. Оказывается, она старая недотраханная стерва.
1

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