Сенсационное признание Гузеевой о сексе: Ненавижу это дело

Лариса Гузеева в очередном выпуске шоу "Давай поженимся" снова отличилась. На сей раз скандально известная телеведущая разоткровенничалась о сексе.

Много лет актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина являются бессменными ведущими шоу "Давай поженимся". Какие личные темы только не поднимались в рамках обсуждений во время поиска второй половины для героя (или героини) передачи. Немало откровений звучало и из уст Гузеевой.

На сей раз была затронута тема секса. Один из героев программы, по всей видимости, решил удивить ведущих и заявил: "Расскажу все, что вас интересует про секс!" Однако Лариса не растерялась и мгновенно отреагировала: "Меня? Меня вообще ничего не интересует". Скандально известная ведущая пояснила: "Я фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело, но надо было исполнять…"

Немного оправившись от шока, вызванного сенсационным признанием Гузеевой, герой шоу предположил, что всему виной недостаток внимания. Однако та категорично отрезала: "Я лучше постираю или сделаю генеральную уборку!"

Не секрет, что неожиданные высказывания Ларисы Гузеевой – постановка для повышения рейтингов программы. Этого не скрывают сама актриса и ее близкие. В свежем интервью дочь Ларисы Ольга заявила: "Многие не понимают, что мама на "Давай поженимся" – это всего лишь образ, но в передаче все по-настоящему. Туда приходят реальные люди, которые потом женятся, рожают детей. Правда, некоторые приходят и офигевают от того факта, что они на федеральном канале, начинают неадекватно себя вести. Маме приходится все это через себя пропускать. Это ее главная проблема. Я много раз ей говорила: "Мам, это просто работа!" Но она не может по-другому".