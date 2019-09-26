"Ради Брухуновой": престарелый Петросян полез на тренажеры

В личном "Инстаграм" комик опубликовал небольшую видеозапись. В кадре он занимается на различных тренажерах, прорабатывает, так сказать, все группы мышц.
"Старость меня дома не застанет! Я сердечно благодарен врачам помогающим мне бороться за свое здоровье! Говорят, старость – это единственный способ жить долго. Но, чтобы это стало реальностью – нужно заниматься собой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Евгений Петросян.
Подписчики были восхищены активностью пожилого юмориста. Комика поддержали в стремлении быть здоровым и подтянутым. Отмечалось, что звезда старается ради молодой помощницы – 30-летней Татьяны Брухуновой. Поговаривают, что именно из-за новой пассии Евгений Ваганович развелся с женой – артисткой Еленой Степаненко.
Между тем, то с каким усердием "качался" Евгений Петросян, некоторых испугала. Более того, по мнению знающих людей, многие упражнения знаменитость делала неправильно, поэтому рисковала получить травму.
"Евгений Ваганович надеюсь это съемка убыстренная а вы нормально тренировались спокойно не рвали жилы", "Возьмите тренера , пока ничего себе не свернули", "Вам надо женится и родить детей, задумайтесь об этом", "Когда первый раз пришел в зал", "Ради Брухуновой старается😂😂😂😂👍👍👍👍", – писали поклонники комика.
Евгений Петросян поспешил успокоить встревоженных интернет-обывателей. Артист поведал, что все выполнял под присмотром медика. Более того, съемка была ускорена, в реальности его движения били более размеренными.
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