"С октября, может, что-то изменится": в затянувшейся войне Петросяна и Степаненко ожидается новый виток

По словам адвоката артиста, Сергея Жорина, дело застыло на мертвой точке. Суд обязал Евгения Петросяна оплатить экспертизу имущества и вместе с тем заблокировал его банковские счета.
Юморист оказался в тупике. Оценка совместно нажитого имущества специалистами – важная часть судебного процесса, без нее нельзя вынести какое-либо решение. Петросяну удалось собрать деньги только на экспертизу недвижимости. Как быть с предметами роскоши, артист пока не знает.
"Сейчас проходит экспертиза, которая оценивает стоимость недвижимого имущества. Дальше будет оцениваться и другое имущество – картины, фарфор, книги и т.д. Общая стоимость оценки всего имущества превысила десять миллионов рублей", – сказал Сергей Жорин.
Адвокат отметил, что с 1 октября начинают работать кассационные инстанции. Евгений Петросян надеется, что другой суд ознакомится с материалами дела и примет решение, которое поможет делу продвинуться. В затянувшейся войне экс-супругов ожидается новый виток. "Рассчитываем, что с октября, может, что-то изменится", – цитирует защитника Teleprogramma.pro.
Жорин также рассказал, что Елена Степаненко все еще проживает в спорной квартире в Зачатьевском переулке. Апартаменты оформлены на Евгения Петросяна, но являются совместно нажитым имуществом. "Права у них одинаковые, но Елена считает, что у нее больше прав. Она туда никого не пускает", – подчеркнул Сергей Жорин.
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