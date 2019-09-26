Не просто так сняла кольцо: Асмус заподозрили в измене Харламову

Известная своими провокационными материалами блогерша Лена Миро в очередной раз опустила знаменитостей. На сей раз досталось браку Гарика Харламова и Кристины Асмус.

В своем микроблоге девушка рассказала подписчикам, что союз звездной пары всегда вызывал у нее ряд вопросов. Миро поведала, что будущие возлюбленные начали встречаться тогда, когда у Харламова была еще жена. Кроме того, она отметила, что молодые поженились ровно спустя два дня после развода комика с бывшей супругой.

"Кристина и Гарик поженились всего через 2 дня после его официального развода. Я как-то не очень уважаю женщин, которые сношаются с женатыми мужиками. Есть в них что-то жалкое", – высказалась Миро.

Далее блогерша решилась определить тип женщины, к которым Кристина относится. Девушка категорически и безапелляционно заявила, что актриса является "тихушницей". Якобы знаменитость выглядит очень милой и ухоженной, но при этом таит в себе много всего непотребного.

" Искренние курицы в искренней ипотеке, искренне гордящиеся тем, что замужем, вдруг берут и искренне влюбляются. Не в мужа. Есть в лице Асмус что-то такое, что напомнило мне всех этих женщин", – отметила Лена.

Кроме того, она не обошла вниманием тот факт, что Кристина после брака внезапно появилась без обручального кольца на пальце. Спикер связала это с тем, что в браке артистки с Харламовым появились какие-то бреши.

"Асмус тусовалась в Ялте без Харламова и без обручального кольца на пальце. Когда же журналисты спалили "приличную, замужнюю женщину" без кольца, у нее, уверена, тут же нашлось для Гарика убедительное объяснение: "Пальцы отекают". Ну, или что-то в этом роде," – написала девушка.

Лена высказала мнение, будто бы Кристина изменяет своему законному супругу, и даже выдвинула предположение с кем. Блогерша прикрепила к посту фотографии, на которых молодая актриса запечатлена со своим коллегой Александром Петровым.

"Кстати, заметили, что на пальце прижимающейся к Петрову Кристине все еще заметно обручальное кольцо? Не сразу, как только сосать, видимо, начала, сняла. Какая приличная все-таки женщина!," – подытожила свою злопыхательную тираду Миро. В конце же девушка поинтересовалась у читателей, считают ли они Асмус изменницей или нет.