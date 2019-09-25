Официальное заявление Асмус о разводе с Харламовым

Асмус высказалась о разводе с Харламовым после очередной серии публикаций об их личной жизни. Журналисты заметили, что актриса пришла на премьеру фильма без обручального кольца.
По всей видимости, Кристина настолько устала от слухов о разводе, что решила раз и навсегда положить конец спекуляциям. Она напрямую обратилась к представителям СМИ. "Почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца?" – цитирует ее Пятый канал.
"Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить", – гласит текст официального заявления актрисы.
Напомним, что в Сети давно судачат якобы о разладе в семье Асмус и Харламова. Поговаривают, что юморист испытывает чувства к телеведущей Ларисе Гузеевой: мол, та может стать причиной развода.
Ходили слухи, что Асмус даже начала ревновать. Тем не менее подтверждения эта версия не получила.
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