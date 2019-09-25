Официальное заявление Асмус о разводе с Харламовым

Известная актриса Кристина Асмус была вынуждена сделать заявление по поводу слухов о разводе с юмористом Гариком Харламовым. Звезда решила расставить все точки над i.

Асмус высказалась о разводе с Харламовым после очередной серии публикаций об их личной жизни. Журналисты заметили, что актриса пришла на премьеру фильма без обручального кольца.

По всей видимости, Кристина настолько устала от слухов о разводе, что решила раз и навсегда положить конец спекуляциям. Она напрямую обратилась к представителям СМИ. "Почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца?" – цитирует ее Пятый канал.

"Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить", – гласит текст официального заявления актрисы.

Напомним, что в Сети давно судачат якобы о разладе в семье Асмус и Харламова. Поговаривают, что юморист испытывает чувства к телеведущей Ларисе Гузеевой: мол, та может стать причиной развода.

Ходили слухи, что Асмус даже начала ревновать. Тем не менее подтверждения эта версия не получила.