О случившемся жена комика Гарика Харламова рассказала без сожаления и раскаяния. "Сегодня у нас в @ermolova_theater сбор труппы. А я прогуливаю", – констатировала звезда.
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Россияне раскритиковали прогулявшую сбор труппы театра Асмус
О случившемся жена комика Гарика Харламова рассказала без сожаления и раскаяния. "Сегодня у нас в @ermolova_theater сбор труппы. А я прогуливаю", – констатировала звезда.
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