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Россияне раскритиковали прогулявшую сбор труппы театра Асмус

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Актриса не приехала на сбор труппы театра Ермоловой, в котором служит. Важное мероприятие Кристина Асмус променяла на отдых на море, о чем заявила в своем Instagram-аккаунте.

Продолжение: Заворотнюк выступила с неожиданным обращением на волне слухов о раке
прочитано 202 раза

О случившемся жена комика Гарика Харламова рассказала без сожаления и раскаяния. "Сегодня у нас в @ermolova_theater сбор труппы. А я прогуливаю", – констатировала звезда.

Материал дополняется

Автор: 10 сентября 2019, 08:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Асмус поразила женственностью на премии

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