Продолжит династию? Мишулина пророчит дочери карьеру актрисы

У артистки две дочери. По словам Карины Мишулиной, старшая, Кристина, занимается танцами и мечтает стать журналистом. Сейчас девочка усиленно учит языки. У другой наследницы звезды, Полины, есть артистические задатки.
"А младшая имеет блог на YouTube и „Тик-Токе“ проводит эфиры, потом все сама монтирует, учит играть в Roblox. В общем, девчонка очень активная, и меня радует, что она очень артистичная. И да, мне бы хотелось, чтобы кто-то из них продолжил династию, стал актрисой", – рассказала Карина Мишулина.
Артистка не стала скрывать, что из-за плотного рабочего графика не всегда может уделить достаточно внимания детям. В такие моменты ей на помощь приходит муж – Иван Коробов. Именно супруг артистки отвечает за проверку домашних заданий у девочек. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, Карина Мишулина замужем в третий раз. Первым супругом знаменитости был коллега по цеху – Олег Жуков. Артистка подарила избраннику дочь Кристину. К сожалению, этот брак продлился недолго. После развода Жуков не участвует в жизни дочери, алименты не платит.
Вторым мужем Карины Мишулиной стал артист и продюсер Владимир Мельников. У пары появилась дочь Полина. Спустя несколько лет и этот союз распался. Владимир, как и его предшественник, дочери не помогает.
В третий раз звезда вышла замуж за Ивана Коробова. Карина Мишулина признается, что наконец обрела долгожданное личное счастье.
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