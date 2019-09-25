Продолжит династию? Мишулина пророчит дочери карьеру актрисы

Артистка рассказала, чем увлекаются ее дети. Карина Мишулина надеется, что хоть одна из наследниц пойдет по ее стопам.

У артистки две дочери. По словам Карины Мишулиной, старшая, Кристина, занимается танцами и мечтает стать журналистом. Сейчас девочка усиленно учит языки. У другой наследницы звезды, Полины, есть артистические задатки.

"А младшая имеет блог на YouTube и „Тик-Токе“ проводит эфиры, потом все сама монтирует, учит играть в Roblox. В общем, девчонка очень активная, и меня радует, что она очень артистичная. И да, мне бы хотелось, чтобы кто-то из них продолжил династию, стал актрисой", – рассказала Карина Мишулина.

Артистка не стала скрывать, что из-за плотного рабочего графика не всегда может уделить достаточно внимания детям. В такие моменты ей на помощь приходит муж – Иван Коробов. Именно супруг артистки отвечает за проверку домашних заданий у девочек. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, Карина Мишулина замужем в третий раз. Первым супругом знаменитости был коллега по цеху – Олег Жуков. Артистка подарила избраннику дочь Кристину. К сожалению, этот брак продлился недолго. После развода Жуков не участвует в жизни дочери, алименты не платит.

Вторым мужем Карины Мишулиной стал артист и продюсер Владимир Мельников. У пары появилась дочь Полина. Спустя несколько лет и этот союз распался. Владимир, как и его предшественник, дочери не помогает.

В третий раз звезда вышла замуж за Ивана Коробова. Карина Мишулина признается, что наконец обрела долгожданное личное счастье.