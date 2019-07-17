"До мурашек": редкое видео Мишулиной с отцом заставило россиян рыдать

Карина Мишулина вспоминает своего знаменитого отца, ушедшего из жизни ровно 14 лет назад. В годовщину печального события дочь Спартака Мишулина опубликовала редкое архивное видео.

Подписчики Карины Мишулиной признались, что ролик заставил их прослезиться. На архивных кадрах запечатлен народный артист, играющий с новорожденной дочкой. Видеоряд сопровождает песня, посвященная отцу.

"Уже 14 лет без тебя! Время не лечит, оно неимоверно бежит. С каждым годом все отчетливее приходит страшное осознание, что это не сон, что ты не на гастролях, что теперь только в собственной памяти будут звучать твои слова: "Маленькая моя, я рядом!" Спасибо тебе за все, родной! За бесконечную и абсолютную любовь! За то счастье, которое ты дарил нам с мамой! За то, что научил меня любить искусство и привел в профессию!" – написала Карина Мишулина.

Народный артист РСФСР Спартак Мишулин прожил 78 лет. Он воплотил яркие образы пана Директора из передачи "Кабачок "13 стульев" и Карлсона из телеспектакля Театра сатиры. А больше всего запомнился зрителям Саид из культовой ленты "Белое солнце пустыни".

Семья Мишулиных уже два года находится в центре скандала. Начало ему положило заявление Тимура Еремеева, который назвал себя внебрачным сыном актера. Карина Мишулина подала на молодого человека в суд.

Последовала череда ток-шоу, в которых стороны выясняли, чья правда. Было проведено несколько экспертиз ДНК, и все они подтвердили, что Тимур – сын известного артиста. Однако Карина продолжает утверждать, что это самозванец, напоминает "ВокругТВ".