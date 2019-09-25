Оскандалившегося Друзя приложили на Первом канале

Телеведущий Иван Ургант всегда пристально следит за актуальной новостной повесткой и зачастую строит шутки на основе актуальной информации. В этот раз он в своей юмористической манере прокомментировал возвращение Александра Друзя в клуб "Что? Где Когда?"

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