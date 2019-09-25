Оскандалившегося Друзя приложили на Первом канале

Урганта позабавила информация о том, что магистр вернется в игру после скандала с бывшим главным редактором телепрограммы Ильей Бером. Суть инцидента заключалась в том, что Друзь пытался подкупить коллегу.
"Для тех, кто не знал, что Александр Друзь куда-то уходил там... В общем был замешан в скандале. Он предложил главному редактору "Кто хочет стать миллионером" разделить выигрыш за то, что тот даст ему правильные ответы", – рассказал в эфире Иван.
Впрочем, он не удержался и от авторской ироничной ремарки. Ведущий высказал сомнение в том, что идея изначально могла быть успешной: "Нашел, кому предлагать".
Отрывок программы доступен на видеохостинге "Ютуб". Шоумен подчеркнул, что сентябрь стал "каким-то месяцем возвращений".
Напомним, не так давно из тюрьмы выпустили двух футболистов – Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Ургант добавил, что семья магистра клуба "Что? Где? Когда?" должна сильно обрадоваться такому решению руководства Первого канала. По словам звезды отечественного эфира, теперь родные Друзя смогут войти в дом, так как им не будет мешаться "обилие разгаданных сканвордов".
Кроме того, соведущий Ивана Дмитрий Хрусталев подметил, что петербуржские совы смогут вздохнуть спокойно. "Наконец-то их перестанет преследовать человек в усах и плаще, который шепчет: "Иди сюда, моя хрустальная", – сострил коллега Ивана.
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