Первый канал сделал важное заявление о судьбе Александра Друзя

Поклонники передачи "Что? Где? Когда?" забросали производящую ее компанию "ТВ-игра" и Первый канал письмами с просьбой вернуть в интеллектуальный клуб оскандалившегося Александра Друзя. И они были услышаны.

"Осенние игры "Что? Где? Когда?" пройдут в прямом эфире на Первом канале по субботам, – заявили в "ТВ-игра". – Против телезрителей сыграют пять команд Клуба. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право играть в Зимней серии и бороться за игру в Финале года".

Сообщили и о судьбе Александра Друзя. "Учитывая принесенные Александром Друзем извинения, и в связи с тем, что прошло достаточно времени, принято решение о возвращении Александра Друзя в Клуб, – говорится в обращении. – Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова".

"Дни.ру" связались с Первым каналом с просьбой прокомментировать заявление производителя. "Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", – ответили на канале.

Ранее в интервью "Дни.ру" капитан одной из команд Алесь Мухин заявил: "Не знаю, вернется ли Александр Друзь в осенней серии игр, но все мы его очень ждем в клубе. Надо, чтобы та неприятная ситуация завершилась, закольцевалась. Я не знаю, что случилось там на самом деле. Но поскольку Александр Абрамович мой личный друг, с которым много каши съедено и много дорог пройдено, поэтому, конечно, слова поддержки я ему сказал. И команда своей прекрасной игрой без Друзя доказала, что как коллектив она вполне работоспособна".