Бритоголовую Нелли Уварову оплевали

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова решилась на кардинальные перемены. Смена ее имиджа никого не оставила равнодушным.

Актриса опубликовала несколько новых снимков на своей личной странице "Инстаграм". Ее новый образ взбудоражил фолловеров.

Уварова почти полностью сбрила волосы на голове. Кроме того, артистка заметно набрала в весе. Судя по всему, именно поэтому она сменила элегантные наряды на бесформенные мешки. Но даже они не скрывают все ее недостатки фигуры.

Поклонники явно не были готовы к такому повороту событий. Они таят надежду, что Нелли пошла на это ради новой роли, сообщает Пятый канал.

"Нелли, а вам идет этот смелый образ! Неожиданно, но очень гармонично!", "Необычно, но вам отлично!", "Как всегда обаятельна!", "Все равно хорошенькая", "Супер!", "Очень оригинально! Молодец, так держать!", "Ухтышка! Красотка! Симпатяшка!" – восторгались поклонники.

"Люблю вас любой!" – призналась обожательница.



Среди подписчиков звезды все же нашлись несколько злопыхателей, которые попытались побольнее уколоть Уварову. "А зачем налысо? Некрасиво", "Что-то располнели!" – критиковали хейтеры.