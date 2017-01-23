Родившая Уварова взволнована странным поведением дочки

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова рассказала, как складывается ее жизнь после родов второго ребенка. Старшая дочка актрисы Ия взволновала маму странным поведением.

Нелли родила второго наследника своему мужу Александру Гришину 1 ноября. Мальчика назвали Игнатом. Однако насладиться материнством востребованной артистке толком не дали: она была вынуждена выйти на работу.

"Я могла бы спокойно сидеть в декретном отпуске. Необходимость была со стороны театров. Не прошло двух недель после родов, как мне стали звонить и говорить: "Надо, надо, надо!" А я ориентирована на это слово!" – объяснила ответственная Уварова.

К тому же профессиональная деятельность помогла ей быстро восстановиться. "Мне нужно было вздрогнуть от постоянного полусонного состояния, которое со мной случилось после родов. Я не могла из него выйти. Как объяснить? Ты находишься в таком счастливом облаке с рождением ребенка – даже не передать словами", – призналась счастливая мать.

Старшая наследница звезды Ия не ревнует родителей к Игнату. "Она очень ждала братика. Хотя после рождения малыша у меня возникло волнение за нее. Дочь настолько сильно ждала брата, что, когда это произошло, не смогла справиться с эмоциями. Все время хохотала и плакала. Не могла ни спать, ни есть. Я думала, что это уже переходит какую-то границу. Настолько сильно радуется, что ее нужно спасать, – вспоминает Нелли. – К счастью, состояние безудержной радости длилось неделю".

Актриса старается гармонично балансировать между семьей и работой. "Делаю короткие вылазки. Я человек организованный. Успеваю точно распределить время и адекватно оцениваю свои физические возможности. Утомляюсь очень сильно, а так все хорошо", – рассказала сайту Sobesednik.ru Уварова.

Сына она оставляет с мамой. "С Ией я вышла на съемочную площадку, когда ей только исполнилось полтора месяца. Тогда стояло лето, и весь процесс на съемках был заточен под ребенка. Не каждая съемочная группа может пойти на такие жертвы, а по-другому я не согласна, – отметила актриса. – Поэтому сейчас я играю только в театре. Работы много, но я не за все берусь. Участвую только в тех премьерных спектаклях, которые успела выпустить до рождения малыша. До весны за новый репетиционный процесс не берусь".