Ведущая получает новые впечатления в путешествии
Родившая Уварова взволнована странным поведением дочки
Нелли родила второго наследника своему мужу Александру Гришину 1 ноября. Мальчика назвали Игнатом. Однако насладиться материнством востребованной артистке толком не дали: она была вынуждена выйти на работу.
"Я могла бы спокойно сидеть в декретном отпуске. Необходимость была со стороны театров. Не прошло двух недель после родов, как мне стали звонить и говорить: "Надо, надо, надо!" А я ориентирована на это слово!" – объяснила ответственная Уварова.
К тому же профессиональная деятельность помогла ей быстро восстановиться. "Мне нужно было вздрогнуть от постоянного полусонного состояния, которое со мной случилось после родов. Я не могла из него выйти. Как объяснить? Ты находишься в таком счастливом облаке с рождением ребенка – даже не передать словами", – призналась счастливая мать.
Старшая наследница звезды Ия не ревнует родителей к Игнату. "Она очень ждала братика. Хотя после рождения малыша у меня возникло волнение за нее. Дочь настолько сильно ждала брата, что, когда это произошло, не смогла справиться с эмоциями. Все время хохотала и плакала. Не могла ни спать, ни есть. Я думала, что это уже переходит какую-то границу. Настолько сильно радуется, что ее нужно спасать, – вспоминает Нелли. – К счастью, состояние безудержной радости длилось неделю".
Актриса старается гармонично балансировать между семьей и работой. "Делаю короткие вылазки. Я человек организованный. Успеваю точно распределить время и адекватно оцениваю свои физические возможности. Утомляюсь очень сильно, а так все хорошо", – рассказала сайту Sobesednik.ru Уварова.
Сына она оставляет с мамой. "С Ией я вышла на съемочную площадку, когда ей только исполнилось полтора месяца. Тогда стояло лето, и весь процесс на съемках был заточен под ребенка. Не каждая съемочная группа может пойти на такие жертвы, а по-другому я не согласна, – отметила актриса. – Поэтому сейчас я играю только в театре. Работы много, но я не за все берусь. Участвую только в тех премьерных спектаклях, которые успела выпустить до рождения малыша. До весны за новый репетиционный процесс не берусь".
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