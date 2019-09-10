"Всю жизнь это скрывала": Волочкова о нападении на свою дочь

Анастасия Волочкова на презентации своей обновленной книги "Плата за успех" откровенно рассказала о личной жизни. Скандально известная балерина высказалась о бывшем муже Игоре Вдовине, их дочери Ариадне и о том, что скрывала "всю жизнь".

"Я заслужила эти белые розы, поклонников, подарки в виде "Майбахов". Но эти подарки делал мне не мой бывший муж, а другие благородные мужчины", – объявила Анастасия Волочкова во время очередной встречи с поклонниками в рамках презентации обновленной версии своей книги "Плата за успех", в которой откровенно и без купюр рассказала о самом личном.

Своего экс-супруга Игоря Вдовина скандально известная балерина и вовсе назвала альфонсом. Дело в том, что десять лет назад он занял у нее три миллиона долларов, но до сих пор эти деньги не вернул. Эту сумму артистка планировала потратить на строительство собственного дома, о котором давно мечтала, но вместо этого ей пришлось довольствоваться съемным особняком.

Кстати, несколько лет назад к ней в жилище ворвались неизвестные и ограбили его. "Никто меня не пожалел, все сказали: "Так ей и надо, она живет в роскоши!" А в какой роскоши я жила?" – задала риторический вопрос Анастасия Волочкова. Она рассказала, что в съемном доме не было ни охраны, ни сигнализации. "Этого я никогда не прощу своему бывшему мужу. Потом было нанято это ограбление и нападение на моего ребенка", – цитирует балерину сайт "Комсомольская правда".

Артистка заявила, что в свое время сделала Игоря Вдовина "великим публичным человеком", потому что именно благодаря ее стараниям все считали, что он бизнесмен. Но якобы на самом деле это не так. "Вдовин – альфонс! А я всю жизнь это скрывала", – провозгласила Анастасия Волочкова, которая утверждает, что все же смогла на собственные деньги приобрести заветный собственный дом.

"Сейчас я живу в собственном особняке в 850 метров, с гостевым домом, баней. Бывший муж мне ни копейки денег не дает, все расходы на мне", – сообщила артистка. Анастасия Волочкова страшно гордиться своей независимостью. В том числе и от мужчин. "Про моих мужчин, не про Вдовина, конечно, мне приятно вспоминать. Мужчины меня любят за мою искренность, сексуальность, за стройность моего тела. А этот альфонс Вдовин способен только любовниц одаривать за мой счет", – уколола бывшего возлюбленного Анастасия Волочкова.