Постаревший от горя Григорьев-Аполлонов рассказал о семейной драме

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов недавно пережил две страшные трагедии. Горе очень отразилось на внешности звезды.

Григорьев-Аполлонов стал гостем программы "Мой герой" телеканала "ТВ Центр". Рыжий из "Иванушек" рассказал ведущей Татьяне Устиновой о начале своего творческого пути и планах на будущее.

Андрей поведал, что вуз выбрал в самый последний момент, поэтому на эстрадное отделение ГИТИСа пришлось поступать в спешке. После исполнителю посчастливилось попасть в поп-группу "Иванушки International", в которой он работает уже более 20 лет.

Григорьев-Аполлонов признался, что не представляет себе жизни без любимого коллектива, поэтому не планирует завершать карьеру артиста. Андрей не знает, чем займется, когда уйдет со сцены.

Поклонники отметили, что за последний год певец очень изменился. Артист поправился, на крупных планах, его лицо казалось отекшим и морщинистым, а волосы потеряли бывалый блеск и рыжину. Фанаты отметили, что 47-летний артист стал выглядеть намного старше своего возраста.

Пользователи сети предположили, что именно пережитое горе отразилось на внешности звезды. В середине прошлого, 2017 года он переживал смерть друга и коллеги Олега Яковлева, который много лет выступал с ним в "Иванушках". А после скончалась его родная сестра. Родственница умерла от приступа астмы. По роковому стечению обстоятельств женщине стало плохо, когда дома никого не было, никто не смог прийти на помощь задыхающейся женщине.

Андрея подкосила потеря близкого. Он замкнулся в себе, перестал выходить на связь с друзьями и поклонниками. Позже, придя в себя, Григорьев-Аполлонов признался, что работа – это единственное, что держало его в тот момент на плаву. Он до сих пор не может принять смерть близкого человека.