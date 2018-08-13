Старшая дочь не пришла на свадьбу Жулина с молодой любовницей

Бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин женился. Тренер старше своей избранницы на 23 года.

После развода с Навкой у Жулина завязались отношения с фигуристкой Натальей Михайловой. Вместе они уже восемь лет, а пять лет назад они стали родителями прелестной малышки по имени Екатерина.

11 августа в Кутузовском загсе Москвы пара узаконила свои отношения. В сентябре 55-летний Александр и 32-летняя Наталья сыграют пышную свадьбу, на которую будут приглашены все друзья и родственники.

О бракосочетании стало известно из Instagram– аккаунта тренера. Он опубликовал снимок супруги с кольцом на безымянном пальце. Ниже он написал: "Уже не Михайлова)) Моя красавица жена! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Публикация от Александр Жулин (@aleksandr_zhulin) 12 Авг 2018 в 6:30 PDT

Также Жулин выложил несколько фотографий с торжества и посетовал на то, что старшая дочь, родившаяся в браке с Татьяной Навкой, Саша не смогла присутствовать на празднике. "Жаль что старшая Сашенька не смогла присоединиться! Сашуля, в Сентябре отпразднуем ❤️Мои дочки, мое главное достижение в жизни и богатство! Как люблю..❤️". – отметил тренер.

Публикация от Александр Жулин (@aleksandr_zhulin) 12 Авг 2018 в 9:35 PDT

Добавим, что старшая наследница Александра в это время отдыхала на курорте вместе с матерью и ее нынешним супругом Дмитрием Песковым. Примечательно, что после развода Навка и Жулин смогли сохранить теплые приятельские отношения.

Напомним, что Татьяна и Александр познакомились в 1993 году на Чемпионате мира в Праге, тогда Жулин взял золото. Однако отношения между ними завязались только три года спустя. В мае 2000 года у Жулина и Навки родилась дочь Александра. Через 8 лет, в 2008 году, спортсмены решили расстаться. Но о своем разводе они объявили позже, только в 2010 году, сообщает сайт "Комсомольская правда".