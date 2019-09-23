"Носик-то мамин": МакSим впервые показала вторую дочь

Знаменитость родила девочку почти пять лет назад, будучи замужем за бизнесменом Антоном Петровым. Артистка долгое время не показывала дочь общественности, однако сегодня, буквально четыре часа назад, решила рассекретить внешность юной Марии.
Милый снимок с юной красавицей артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм. Материал звезда российской эстрады подписала незатейливо: "Здесь Машеньке 3 года. (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)
Поклонники певицы пришли в восторг от образа девочки. Одни отметили, что в ее внешности очень много маминых черт, другие – что дочери МакSим совершенно не похожи друг на друга. Однако большинство пришло к мнению, что ребенок совершенно очарователен.
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