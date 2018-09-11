Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом

Певица МакSим обнародовала новое видео, в котором предстала в компании живого медведя. Многочисленные поклонники не узнали сильно изменившуюся артистку, появившуюся перед ними в блестящем костюме и с белыми волосами.

Недавно популярная певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) объявила о том, что готова работать после продолжительного отпуска, который взяла из-за некой болезни, не позволившей ей много гастролировать и выступать. Теперь артистка снова ринулась в бой.

Для начала она записала видео на песню "Мои секреты". Марина обнародовала часть ролика на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На выложенных кадрах артистку не узнать. Для съемок Максимова облачилась в блестящий серебряный комбинезон, который дополнила белоснежным париком. А партнером сладкоголосой артистки стал живой медведь.

Многочисленные подписчики впали в шок от увиденного. "Ого! Не узнала марину! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Максим это ты???", "Ничего себе! Я про медведя) Маринка, смени парик, он тебе не идет(", "Максим, ты в парике на себя не похожа", "Уау тебя и не узнать", – высказались поклонники.

Подписчики порядком испугались за артистку, когда увидели рядом с ней настоящего медведя. "Он настоящий???", "ЖЕСТЬ!!! Этот мишаня легко может откусить голову и одним ударом вспороть кишки и снести голову.. Много случаев когда дрессеровщиков такая махина убивала. Я бы к такому не подошел", "Страшно", "И не страшно? Медведь – животное непредсказуемое", – высказались фанаты.

Напомним, в июне текущего года МакSим заявила, что вынуждена уйти со сцены из-за болезни. Что за недуг мучил артистку, она не пояснила. Позже появилась информация о том, что у певицы обнаружили серьезные проблемы с сосудами головного мозга.

