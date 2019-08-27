Пополневшая Кожевникова отреагировала на слухи о четвертой беременности

По словам звезды, на курорте в Испании, куда она уехала с семьей, очень вкусно кормят. Анастасия Кожевникова призналась, что за время отпуска немного поправилась.
"Так, признавайтесь, кто меня заподозрил в четвертой беременности?! Нет, мои инста-друзья, все банальней. В Испании просто очень вкусная и свежая еда, много био продуктов (реально био), а никак у нас, одно название, поэтому кушаю вкусно и три раза в день! Зато настроение – кайф! Здесь даже куриный бульон просто идеально прозрачный. А мой вес, к сожалению, пропорционально зависит от количества съеденного. В Москве легче "держать" себя, да и "отпускать" тоже нужно!" – рассказала Мария Кожевникова в Instagram.
Ранее Кожевникова опубликовала в микроблоге видео, на котором она резвится с сыновьями. Несколько подписчиков заметили, что у Марии появился животик. На основании этого они сделали вывод, что актриса ждет четвертого ребенка.
Напомним, Мария Кожевникова шесть лет назад обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым. До ЗАГСа пара так и не дошла. Артистка подарила возлюбленному сыновей - Ивана, Максима и Василия.
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