"Люблю": Довлатова полезла с поцелуями к довольной Гузеевой

Звезда шоу "Давай поженимся!" опубликовала пару фото в личном "Инстаграм". В кадре довольные Лариса Гузеева и Алла Довлатова сидят в ресторане. Сначала женщины нежно обнимают друг друга, а после Алла тянется к Ларисе с поцелуями.
"Не верьте тем, кто говорит, что женской дружбы не бывает. Моя дорогая Аллочка Довлатова. Люблю", – подписала снимки Гузеева.
Довлатова тоже не осталась в стороне. В комментариях она отметила, что ее чувства к подруге взаимны.
Напомним, в скором времени в эфир выйдет новый сезон шоу "Давай поженимся!". Лариса Гузеева все лето готовилась к эфирам. Телеведущая сбросила вес и поменяла цвет волос. Звезда похудела благодаря специалистам wellness-центра.
Семь дней Лариса Гузеева провела в учреждении, звезда сдавала различные анализы, придерживалась детокс-диеты и ходила на оздоровительные процедуры: лечебные ванны, подводный душ, озонотерапия, лимфодренажный массаж лица.
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