Марк Горонок из сериала "Улицы разбитых фонарей" с трудом шевелится

По словам актера, он чувствует себя великолепно. Швы ему сняли, рука потихоньку заживает. Тем временем, его мама, которая была с ним в машине во время ДТП, пока находится в больнице. Горонок с женой и дочкой регулярно навещают ее.
Артист отметил, что сейчас у него много дел, связанных с аварией. Ему предстоит разобраться с ГАИ, потому что, по его мнению, процесс очень затянулся.
"Машина стоит неизвестно где, хотя прошел уже практически месяц после аварии. У меня нет даже номера телефона и номера машины человека, который в меня въехал. Я даже не знаю, как его зовут. Этими делами занимаются дознаватели", – пояснил Марк.
Несмотря на нормальное самочувствие, актеру назначен долгий курс реабилитации. Пока он носит руку "в косынке". По вечерам старается ее разрабатывать, двигать пальцами.
"Пока рука работает процентов на 10. Не могу кулак сжать", – поведал Горонок.
Напомним, авария случилась 11 сентября. Звезда вместе с матерью ехала в село Рождествено-Гатчинского района. На перекрестке в машину Марка врезалась "Волга" и скрылась с места преступления.
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