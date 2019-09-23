"Раздевает их на деньги": Агутин раскрыл неожиданную страсть Варум

По словам Агутина, его супруга – профессионал в покере. Вокалистка и сегодня играет на деньги. Анжелика Варум приносит домой неплохие выигрыши.
"Она у меня очень азартная. Я с ней в карты не играю ни в коем случае. Это бесполезно. Она катает профессионально. Так вот идет в компанию, где 10-12 здоровенных мужиков. Они виски пьют, сигары курят. Она одна маленький цыпленок сидит. Раздевает их на деньги и приходит с ними домой", - поведал Леонид Агутин в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Вокалистка не скрывает, что обожает карточные игры. Знаменитость увлеклась ими еще в 90-е. Анжелика Варум знаток не только покера, но и преферанса.
"Самый крупный выигрыш? Не скажу. Это было прибыльно, но очень нервно и утомительно. Никаких денег не стоит", – сказала зазноба Леонида Агутина.
Отметим, что любовь к азартным играм есть не только у Анжелики Варум. Лев Лещенко играет с супругой в карты по утрам. Таким образом, звезда "включает мозги" перед работой.
О любви к казино говорила и певица Лолита Милявская. "Я переиграла во всех забегаловках, когда в нашей стране это еще было можно. Было такое, что им даже нечем было рассчитываться. Я где-то поиграла, а они мне потом деньги в Москву передавали", – рассказывала певица в интервью.
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