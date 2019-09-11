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Шоу-бизнес

Королева слила в интернет убойный компромат на Варум и Киркорова

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Наташа Королева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram ролик 1996 года. В кадре звезды эстрады первой величины играют в азартные игры.
прочитано 535 раз

Видео было записано во время совместных гастролей. Во время длительного перелета такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова и Владимир Винокур решили, что лучшим развлечением в полете станет игра в карты.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Певица рассказала, что у них было принято играть на деньги. Тем не менее, те, у кто умудрился полностью просадить свой бюджет, вполне себе могли "расплатиться натурой". Иными словами, нет денег – раздевайся! Не потому ли кто-то сидит в кадре уже без блузки?

"И кто выиграл? Ну, конечно же ОН... "(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.) – прокомментировала Королева выигрыш Киркорова. Король российской эстрады, похоже, был очень рад тому, что ему удалось обыграть своих коллег по миру шоу-бизнеса.

Впрочем, у пользователей обнародование такого рода материала вызвало смешанные чувства. Кто от души посмеялся над хулиганствами звезд, а кто-то подчеркнул, что таким образом Наталья умудрилась слить качественный компромат. Однако большая часть фолловеров осталась благосклонна.

"На самом деле очень приятно посмотреть, что в те годы, когда вам было 20-30-35, вы были такие же простые и озорные, а сейчас вы "важные птицы"",  "Слила всех", "Так прикольно смотреть! Все реально без понтов и пафоса!", – прокомментировали подписчики знаменитости.

Кроме того, не обошла публикацию стороной и одна из участниц событий минувших лет. Лолита Милявская оставила такой отзыв:  "Боже мой!!!! Какое это было Счастливое Время!!! Наташа!!! Спасибо".

11 сентября 2019, 15:46

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