Королева слила в интернет убойный компромат на Варум и Киркорова

Наташа Королева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram ролик 1996 года. В кадре звезды эстрады первой величины играют в азартные игры.

Видео было записано во время совместных гастролей. Во время длительного перелета такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова и Владимир Винокур решили, что лучшим развлечением в полете станет игра в карты.

Певица рассказала, что у них было принято играть на деньги. Тем не менее, те, у кто умудрился полностью просадить свой бюджет, вполне себе могли "расплатиться натурой". Иными словами, нет денег – раздевайся! Не потому ли кто-то сидит в кадре уже без блузки?

"И кто выиграл? Ну, конечно же ОН... "(Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.) – прокомментировала Королева выигрыш Киркорова. Король российской эстрады, похоже, был очень рад тому, что ему удалось обыграть своих коллег по миру шоу-бизнеса.

Впрочем, у пользователей обнародование такого рода материала вызвало смешанные чувства. Кто от души посмеялся над хулиганствами звезд, а кто-то подчеркнул, что таким образом Наталья умудрилась слить качественный компромат. Однако большая часть фолловеров осталась благосклонна.



"На самом деле очень приятно посмотреть, что в те годы, когда вам было 20-30-35, вы были такие же простые и озорные, а сейчас вы "важные птицы"", "Слила всех", "Так прикольно смотреть! Все реально без понтов и пафоса!", – прокомментировали подписчики знаменитости.

Кроме того, не обошла публикацию стороной и одна из участниц событий минувших лет. Лолита Милявская оставила такой отзыв: "Боже мой!!!! Какое это было Счастливое Время!!! Наташа!!! Спасибо".