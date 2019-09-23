"Состояние было ужасное": внучка Боярского истязала себя голодом

Родственница знаменитого артиста рассказала, что задумалась о похудении, когда ей исполнилось 17 лет. Екатерина находила различные диеты в социальных сетях и старалась неукоснительно следовать им.
"Из того, что помню, в день можно было есть только яблоко и пить воду", – рассказала девушка. Благодаря такой строгой диете она смогла сбросить десять килограммов. Несмотря на это внучка артиста все равно оставалась недовольна фигурой.
"Состояние было ужасное, настроения и сил не было. Учителя, родители и друзья в один голос говорили мне, что я слишком худая, но мне не нравилось, как я выгляжу", – цитирует родственницу Михаила Боярского StarHit.
К счастью, Екатерина успела вовремя остановиться. Сейчас девушка старается не ограничивать себя в еде, так как такие запреты, по ее мнению, могут привести к перееданию. Кроме того, внучка актера регулярно посещает спортзал, где она занимается под руководством фитнес-тренера.
Популярные темы форума
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Александр Хочинский- ваш кумир?
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
Женился на татарке.
Мне очень нравится доктор Мясников. А вам?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ