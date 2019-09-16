"Девочка-мечта!": народ в восторге от 20-летней внучки Боярского

На фото девушка позирует в ярком мини-платье с глубоким декольте. "Когда сомневаешься – надевай красное", – подписала свой пост внучка Боярского.
Поклонникам пришелся по вкусу образ Екатерины. В комментариях к публикации россияне восхитились роскошными формами Екатерины и одарили ее массой комплиментов.
Некоторые пришли в экстаз от снимков яркой блондинки. "Девочка-мечта!", "Шикарная", "Очень красивая", "Катюш, это бомба, хороша", "Катюш, просто нет слов. Точно как самая прекрасная и яркая роза", – высказались подписчики внучки Боярского.
Отметим, Екатерина является дочерью политика Сергея Боярского, сына Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. У Луппиан и Боярского также есть дочь Елизавета.
Судя по аккаунту внучки Боярского в Инстаграм, она ведет здоровый образ жизни: регулярно занимается спортом и тщательно следит за собой. Неудивительно, что Екатерина обладает великолепной фигурой и аппетитными формами. Некоторые ее поклонники считают, что девушка уже вполне может затмить красотой свою тетю – популярную актрису Елизавету Боярскую.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?