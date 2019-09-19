Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой

Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в Инстаграм. Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.

Звезда театра и кино, публикуя фото, сразу предположила, что на нее обрушится волна негатива от подписчиков. К предстоящим нападкам артистка отнеслась с юмором.

"Когда шпагата нет, а хочется как Волочкова!.. Лето в ленте продолжается. Ой, сейчас полетят в меня камни! "Какая это пошлость, Анастасия! Мы были о Вас лучшего мнения. Ой, Вы ужасно неприличны! Какие еще будут версии оценки меня и степени моего падения и адской пошлости?" – подписала свой пост Анастасия Макеева. Однако хейтеры молчать все равно не стали.

"Волочкова Настенька так тоже любит!", "Они такие эти Настеньки...", "Оба-на, Вы как Волочкова становитесь!", "Нет! Не надо как Волочкова!!!", "Не уподобляйтесь "волочковым" и "собчакам", вам это не идет, фу!" – призвали угомониться знаменитость пользователи соцсети. Также Анастасии Макеевой посоветовали быть осторожнее с эпатажными выходками, чтобы не стать как известная балерина, возглавляющая рейтинг самых скандальных звезд.

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