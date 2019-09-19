Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой

Звезда театра и кино, публикуя фото, сразу предположила, что на нее обрушится волна негатива от подписчиков. К предстоящим нападкам артистка отнеслась с юмором.
"Когда шпагата нет, а хочется как Волочкова!.. Лето в ленте продолжается. Ой, сейчас полетят в меня камни! "Какая это пошлость, Анастасия! Мы были о Вас лучшего мнения. Ой, Вы ужасно неприличны! Какие еще будут версии оценки меня и степени моего падения и адской пошлости?" – подписала свой пост Анастасия Макеева. Однако хейтеры молчать все равно не стали.
"Волочкова Настенька так тоже любит!", "Они такие эти Настеньки...", "Оба-на, Вы как Волочкова становитесь!", "Нет! Не надо как Волочкова!!!", "Не уподобляйтесь "волочковым" и "собчакам", вам это не идет, фу!" – призвали угомониться знаменитость пользователи соцсети. Также Анастасии Макеевой посоветовали быть осторожнее с эпатажными выходками, чтобы не стать как известная балерина, возглавляющая рейтинг самых скандальных звезд.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери