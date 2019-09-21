Будет ли свадьба? Раскрыта подноготная романа Барановской и солиста "Иванушек"

На днях Сеть всколыхнули кадры, на которых телеведущая Юлия Барановская целуется с певцом Кириллом Туриченко. Ролик стал сенсацией, однако знаменитости не посчитали нужным как-либо комментировать его.
Ситуацию прояснила экстрасенс, психолог и таролог Марианна Абравитова. По словам ведуньи, Юлии пока рано выбирать подвенечный наряд.
"Это не роман и не пиар. Между ними действительно что-то скользит. Барановская не выставляет это напоказ, но романтика там определенно присутствует. Однако полноценным романом я бы это пока не назвала", – отмечает экстрасенс.
Абравитова говорит, что в отношениях Барановской и Туриченко все достаточно поверхностно, поэтому свадьбы, скорее всего не будет. Между тем, по словам таролога, Юля уже созрела для нового брака, и, кстати говоря, это у нее впереди, правда, не с певцом.
Марианна считает, что между телеведущей и вокалистом просто романтическое приключение, которое к тому же является отличным пиаром. "Все происходит на уровне игры романтическо-эротического плана, причем игра эта отчасти и на публику, чтобы подогреть интерес к обеим персонам. Так что серьезно к этому относиться не стоит", – цитирует экстрасенса Womanhit.ru.
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