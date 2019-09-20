"Растет не по дням, а по часам": Собчак сообщила радостное известие

Знаменитость опубликовала пару фотографий. В кадре она позирует внутри деревянного строения, у которого пока нет крыши, а вместо окон зияют дыры.
"За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены! Растет ни по дням, а по часам! Приятно работать с профессионалами" (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. ред)", – написала Ксения Собчак.
По слухам, для теледивы возводят трехэтажный особняк площадью порядка тысячи квадратных метров. Строительство обошлось Ксении Собчак почти в 40 миллионов рублей. Еще в июле на месте будущего дома знаменитости был только фундамент, а уже в сентябре появились стены.
Поговаривают, что в подмосковном гнездышке знаменитости будет просторная гостиная и большая хозяйская спальня с не менее внушительным гардеробом. Также планируется сразу две детских комнаты – одна для двухлетнего сына ведущей Платона, а другая – для будущего малыша Ксении Собчак и ее новоиспеченного супруга, режиссера Константина Богомолова. Вторую детскую, судя по всему, делают на всякий случай, если пара все же решится завести совместного ребенка.
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