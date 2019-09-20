Голый зад ликвидированного Панина представили всей стране

Актер известен своими выходками и раскрепощенностью в сексуальном плане. Поклонники часто замечали, что знаменитость публиковала довольно откровенные материалы. Стоит отметить, что мужчина их быстро удалял, но, как говорится, что попало в интернет, то там и осталось.
Тем не менее артист снова "восстал из пепла". Свою новую страницу Панин открыл пикантным фото. На нем он сидит вместе со своей супругой, подставившись солнечному теплу. Одна лишь деталь смутила пользователей – знаменитость с женой абсолютно нагие. Впрочем, это не помешало поклонникам порадоваться возвращению артиста.
"Алексей, как же я без Вас скучала!" – написала одна из фолловеров. Конечно, ей ответили сарказмом, но, кажется, это не поубавило оптимизма у Алексея. Он довольно часто общается с гостями своей страницы.
Стоит отметить, что некоторые пользователи приняли новый аккаунт за фейк. Кто-то даже отметил, что он ведется не в фирменной манере актера: "Подозреваю, что это тоже фейковая страница. Новости прошлогодние, "Сторис" нет. Алексей всегда активно вел "Сторис".
Тем не менее, "Сторис" вскоре появились: кинематографист уточнил, что страница настоящая, и не стоит поддаваться на уловки мошенников. Подлинность этого микроблога подтвердил Никита Джигурда. Он выложил в своем аккаунте видео с прямой ссылкой на Алексея Панина.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Почему Близнецы вам неприятны?
Девушки шарахаются