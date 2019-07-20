"Мальчик на кровати": голый Панин сделал шокирующее признание

Алексей Панин раздувает очередной скандал. В провокационном видео актер рассказывает о мальчике в своей постели.

Ролик, который опубликовал в своем Instagram Алексей Панин, явно постановочный. К моющемуся в душе голому актеру подходит девушка и заплетающимся языком спрашивает, где ее трусы от красного пеньюара.

"Слушай, спроси, пожалуйста, у мальчика, который лежит у меня на кровати", – отвечает Алексей Панин. На этом видео прерывается.

Пользователей ролик не впечатлил. Они отметили плохую игру актеров. Да и сюжет, по их мнению, подкачал – нет ни извращенного секса, ни даже знаменитой ноги.

Ранее в Сети появилось видео с развлечениями Алексея Панина, на котором присутствует женская ступня. Эта история вдохновила юмориста Гарика Харламова, который стал подшучивать над актером. В ответ Панин пообещал рассказать Кристине Асмус, чем занимается шоумен в ее отсутствие.

Кроме того, Алексей Панин опубликовал в социальных сетях снимок своей дочери, которой всего 11 лет. При этом на фотографии девочка стоит с сигаретой. Ранее актер признавался, что вместе с девочкой отдыхает на нудистских пляжах – и не видит в этом ничего предосудительного.



Имя Алексея Панина в последнее время связано не с работами в кино, а со скандалами в соцсетях. Актер постоянно провоцирует публику роликами со сценами извращений, обнаженной натуры. А еще ругает Россию и россиян, грозясь уехать из страны – но никак почему-то не уедет.