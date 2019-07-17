Увлекшийся грязными фото Панин погряз в миллионных долгах

Алексей Панин погряз в долгах. По данным Федеральной службы судебных приставов, актер задолжал более трех миллионов рублей.

В отношении Алексея Панина открыто 213 исполнительных производств, из которых около двух сотен – неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. По данным ведомства, долги скандальный актер копит с 2015 года. Всего он задолжал три миллиона 43 тысячи 822 рубля.

Панин не скрывает свои "подвиги" на дорогах – напротив, с удовольствием публикует видеозаписи в соцсети. Обычные развлечения артиста – проехать по пешеходной улице в Саратове или пронестись непристегнутым по Ленинскому проспекту, пишет Life.

Алексею Панину не до оплаты штрафов. Актер, а теперь и режиссер готовит к выпуску дебютный фильм – по его словам, именно такого кино долгие годы ждали российские зрители.

Также Панин занят фотографированием голышом себя любимого, а заодно и подруги. Снимки отдыха с девушкой в Крыму 41-летний актер попытался разместить в Instagram, предварительно замазав интимные части тела во избежание очередного бана.

Впрочем, даже такие прикрытые откровения вызвали недовольство фолловеров. Подписчики напомнили Алексею Панину, что он отец двух дочерей, поэтому хорошо бы вести себя пристойнее.