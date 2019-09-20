"Была серьезная ссора": перед заболеванием Заворотнюк проклял близкий человек

Гадалка Галина Янко убеждена, что на Анастасии Заворотнюк порча. Именно этот факт якобы не дает актрисе победить болезнь. Проклятие не удается снять, потому что порчу навел сильный человек. Инициатором стал тот, кто входит в близкое окружение Заворотнюк.
Уточняется, что актриса имела с недоброжелателем серьезную ссору. По словам Янко, обидчик актрисы так и не смирился с поражением. Все происходящее сейчас – это месть.
При этом гадалка заявила, что все далеко не так трагично, как может показаться. Заворотнюк сможет преодолеть заклятие, хоть оно и сильно, пишет Teleprogramma.pro. В ближайшее время состояние именитой пациентки улучшится, и актриса сможет вернуться к привычной жизни.
Напомним, что ранее на просторах Сети появилась шокирующая информация о состоянии звезды. По данным телеграм-канала Baza, знаменитость не впадала в кому, как писали СМИ. Утверждается, что Заворотнюк не находилась при смерти, однако актриса действительно тяжело больна.
"В частной клинике в Москве ей проводят курсы лучевой терапии. Заворотнюк сложно ее переносит, но переносит. Полиорганной недостаточности и параличей у нее тоже не развивалось", – пишут источники.
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