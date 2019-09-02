Виторган заплатил суррогатной матери два миллиона

По словам друзей пары, которые пожелали остаться анонимными, за возможность вновь стать мамой и папой новорожденного Эммануил Виторган и Ирина Млодик заплатили два миллиона рублей.
Артисту также пришлось потратится на еще одну няню. У пары есть старшая дочь – полуторагодовалая Этель, за которой тоже надо присматривать.
Напомним, в прошлый вторник Эммануил Виторган шокировал общественность новостью: он заявил о рождении дочери. "У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... В честь моей мамы – Кларочка!" – написал 79-летний артист в Instagram. Ирина Модик комментировать радостное событие не стала, видимо, было не до этого – с головой ушла в заботы о новорожденном.
Напомним, в феврале 2018 года у 79-летнего Эммануила Виторгана и его 57-летней супруги Ирины Млодик родилась дочь Этель. Счастливые мама малышки говорила, что сама выносила ребенка. По словам Модик, она прошла многочисленные обследования и соблюдала предписания врачей.
"Спустя неделю после того, как девочка родилась, Ира сказала, что хочет еще одного. Не важно – мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен", – говорил тогда Эммануил Виторган журналистам. Об этом сообщает StarHit.
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