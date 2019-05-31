Лечащийся в Израиле Виторган сделал заявление о страшной болезни

Знаменитый актер обратился к поклонникам со своей страницы в Instagram. Эммануил Виторган сообщил, что доволен своими врачами.

"За всю свою долгую жизнь никогда не получал удовольствия от хождения по врачам... Могу сказать, впервые, приехав с этой целью в Израиль, обратившись в вашу клинику... Вот уж Бог послал... был потрясен профессионализму и отношению ваших докторов и лично вашему отношению, дорогой Анатолий Фримерман!!!" – написал Эммануил Виторган. По словам артиста. У него сложилось ощущение, что он стал выздоравливать, начиная с общения с врачом еще по телефону из Москвы.

"Низкий поклон, лично Вам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), дорогой мой Человек и вашим потрясающим коллегам, уникальным профессионалам!!! Теперь Вы к нам!!!" – добавил Эммануил Виторган. Примечательно, что о страшном диагнозе напрямую в своем посте артист не сообщил. Но его заявление дает возможность сделать вывод о том, что, вероятно, к звезде театра и кино вернулся рак, от которого он избавился много лет назад.

Напомним, от онкологии Эммануила Виторгана спасла его первая супруга Алла Балтер, которая сама погибла от рака в 2000 году. "Когда мне поставили этот страшный диагноз "рак легкого", я не знал, как быть. Мне повезло с врачами. Но главное, что рядом со мной была моя любимая жена Алла Балтер, которая поддерживала меня. Жаль, что ее спасти я не смог", – признавался актер.

Как писали "Дни.ру", Эммануил Виторган проходил лечение в Москве, в Онкологическом центре на Каширском шоссе. При этом артист рассказывал, что у него были периоды, когда он опускал руки.