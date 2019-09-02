"Пока, к счастью, не артист": Боярская рассказала о склонностях старшего сына

Боярская говорит, что перерыла тонны литературы о родительстве. Начитавшись советов, порой противоречащих друг другу, она решила полагаться только на свою интуицию.
"Конечно, все это волнительно, пока рисуется какая-то идеалистическая картинка: ребенок с рюкзаком, никаких проблем. Хотя и предполагаю, что все будет непросто. Потому что я, как ответственная мама, с первым ребенком перечитала все возможные книги по воспитанию, все блоги, и, мне кажется, у меня такая каша в голове, что я то в одну сторону, то в другую. То помягче, то пожестче. Сейчас столько правил, столько модных слов, столько направлений", – сказала Елизавета Боярская в YouTube-шоу Татьяны Лазаревой.
Артистка сообщила также, что Андрей ходил на подготовительные занятия. Боярская отметила, что у него есть склонности к математике.
"Пока, к счастью, не артист", – пошутила Елизавета Боярская.
Артистку тревожит, что класс, в котором будет учиться Андрей, многочисленный – 34 человека. Между тем звезда постарается сделать все, чтобы ее наследник полюбил получать знания. За плохие оценки внука Михаила Боярского и Ларисы Луппиан наказывать не будут.
Елизавета Боярская призналась, что ей самой нравилось в школе. Она "довольно посредственно" училась, но за плохие оценки родители ее никогда не наказывали. Однако, в последний год учебы мама и папа попросили будущую актрису окончить год без троек. В итоге Елизавета смогла получить аттестат с хорошими оценками.
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