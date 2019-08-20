Елизавета Боярская увезла сыновей из Москвы

Актриса Елизавета Боярская дважды стала мамой. У нее подрастают два чудесных сына.

Артистка опубликовала новый снимок в своем Instagram. На фото запечатлены ее мальчики.

Старший стоит спиной на фоне леса и реки. Справа от него коляска, в которой лежит младший брат. Кадр сделан в Ленинградской области.

"Последние денечки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает", – подписала фото звезда.

Поклонники отметили, что старший ребенок очень вырос. "Лиза, и как быстро растут детки!", "Как старшенький подрос!", "Вау, старший такой уже большой!" – удивлялись обескураженные фанаты.

"Какое место красивое! Благодать! Вот деткам хорошо!" – отметила подписчица.



Напомним, дочь Михаила Боярского родила второго ребенка 5 декабря прошлого года. Обоих сыновей она родила от своего супруга актера Максима Матвеева. Елизавета вышла за него замуж еще в 2010 году, с тех пор влюбленные живут душа в душу.