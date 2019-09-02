Поклонники Нетребко не узнали похудевшую оперную диву

Звезда оперной сцены поразила фанатов стройной фигурой и подтянутым телом. Женщина выложила в Instagram видео с тренировки, где она вместе с десятилетним сыном выполняет упражнение "бег на месте". Публикацию артистка подписала так: "Давай, Бублик, не отстаем от нормативов (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)".
Как сообщает Пятый телеканал, за два часа ролик посмотрели более 40 тысяч раз. Подписчики звезды отреагировали лайками и комментариями, однако некоторые не узнали любимую певицу.
"Я сразу не узнала Вас, Аня, подумала, что Тиша с какой-то девочкой бежит! Супер!!!" – написала одна из поклонниц Нетребко, другие же отметили, что оперная дива подает сыну хороший пример. Своим опытом Анна мотивирует мальчика заниматься спортом.
"Вот это Бублик! Это уже тертый калач! Молодцы! И мама, и сын!", "Бублик круто рулит, так держать!", "Молодец, Бублик, будь спортивным как Юсиф!" – эти и другие теплые отзывы оставили фолловеры звезды.
Напомним, певица регулярно занимается спортом. В этот раз звезда приобщила к делу своего сына Тьяго Аруа, рожденного от уругвайского оперного певца Эрвина Шротта. Анна Нетребко в очередной раз доказала, что секрет стройной фигуры кроется в регулярных тренировках.
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