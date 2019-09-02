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Заявлено о серьезной перемене в жизни Заворотнюк после новости о раке

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
В СМИ продолжается ажиотаж вокруг Анастасии Заворотнюк. Поводом стала информация о заподозренной у артистки онкологии. Поступили официальные данные о положении звезды сериала "Моя прекрасная няня".
прочитано 5566 раз

Сегодня, 2 сентября, состоялось очередное судебное слушание по делу Анастасии Заворотнюк. Артистка задолжала 1,6 миллиона рублей – это своеобразный штраф за невыплату другого долга актрисы, о котором ничего не сообщалось. "В ходе судебного заседания представителем административного истца заявлен отказа от иска, отказ принят судом. Производство по административному иску Тропарево-Никулинского отдела службы судебных приставов по Москве … прекращено", – цитируют свой источник РИА Новости. Таким образом, очевидно, что жизнь артистки заметно облегчилась из-за успешного урегулирования щекотливого вопроса.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Отметим, судебные разбирательства между Анастасией Заворотнюк и банком длились нескольких лет. Все дело в долге за особняк площадью почти в 900 квадратных метров. Актриса не смогла вовремя оплатить кредит почти в полмиллиона долларов. Из-за подскочившего курса иностранной валюты некоторое время звезда сериала "Моя прекрасная няня" не вносила платежи. Однако к 2018 году она все же погасила ипотеку.

В последние месяцы об Анастасии Заворотнюк больше говорят не в связи с выходом ее новых фильмов или прочих актерских работ, а в контексте подробностей личной жизни. Так, весной стало известно, что у актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева родился ребенок. Долгожданную дочь супруги назвали Милой. Интересно, что малышка появилась на свет еще осенью 2018 года, но лишь недавно стало известно о радостном пополнении в семействе.

То обстоятельство, что ни одно издание с осени прошлого года не дало новости о родах Анастасии Заворотнюк, заставило фанатов заподозрить, что актриса прибегла к помощи суррогатной матери. Другие предположили, что артистка сделала ЭКО. Сейчас и вовсе появилась информация, будто у нее подозревают рак.

Автор: 2 сентября 2019, 12:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
какой-то фигурист, ее муж, несостоятельный.
1

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