Волочкова набросилась на новую любовницу бывшего мужа

Анастасия Волочкова дала свежее интервью в рамках презентации своей книги "Плата за успех". Зашла речь и о ее бывшем муже Игоре Вдовине и его новой возлюбленной. Балерина не стала скрывать возмущения.

Анастасия Волочкова в одном из столичных ресторанов провела презентацию своей книги "Плата за успех". Балерина подчеркнула, что это уже второй тираж произведения, причем переработанный и дополненный. Артистка предстала перед журналистами в белой прозрачной кофточке и кружевных брюках в тон. Одежда была настолько откровенной, что любой желающий мог оценить нижнее белье звезды.

Танцовщица с удовольствием рассказала о своей книге и ответила на несколько вопросов о личной жизни. Так, недавно Анастасия Волочкова вернулась с отдыха в Греции. Первую неделю, по словам балерины, она жила на уединенной вилле своих друзей, а вторую в отеле. Артистка подчеркнула, что взяла билет в один конец: она не представляла, когда вернется в Москву. И все же это случилось, ведь тут ее ждет масса дел.

Зашла речь и о бывшем муже Волочковой, бизнесмене Игоре Вдовине, отце ее единственной дочери Ариадны. Несколько лет назад балерина дала ему три миллиона долларов, которые, как она утверждает, он до сих пор ей не вернул. Более того, за ее счет якобы живут и новые любовницы бизнесмена.

"Знаете, что мена поражает? Просто меня поражает такой факт, что у меня в жизни настоящие, прекрасные и классные мужчины, есть любимый человек, мой возлюбленный, с которым я живу уже девять, десять получается, месяцев, и вот моих возлюбленных называют любовниками, а любовниц, простите, альфонса вы называете девушкой!" – дерзко сказала Анастасия Волочкова в передаче "Ты не поверишь!".

Так жестко балерина "проехалась" по 33-летней возлюбленной Игоря Вдовина, телеведущей Елене Николаевой. Ходят слухи, будто влюбленный бизнесмен с ног до головы одарил молодую избранницу: помимо ювелирных украшений и прочих презентов он будто бы преподнес ей дорогие апартаменты. Но сама Елена опровергла это. Она призналась, что у нее есть квартира, но она маленькая, поэтому снимает другую. К тому же, у Елены есть два ресторана в центре Москвы. Очевидно, Николаева не бедствует.

Елена прекрасно ладит с дочкой Игоря Ариадной, поэтому не желает ничего дурного знать про ее мать. "Для меня Анастасия это балерина, это ассоциация с Большим театром, это все красиво и очень-очень эстетично", – заявила новая возлюбленная бывшего мужа Анастасии Волочковой.