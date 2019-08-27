"Меня пытаются откормить": близкие встревожены состоянием исхудавшей Волочковой

Танцовщица несколько месяцев сидит на диете. Звезда ограничила свой рацион настолько, что, как сама говорит, практически ничего не ест.
Обед Анастасии Волочковой состоит либо из баклажанной икры и яиц всмятку, либо из овощных супов, приправленных острым перцем. Во время ужина балерина лакомится легкими салатами без приправы и соли. Отметим, что диета уже принесла свои результаты. Анастасия стала заметно стройнее.
Между тем близкие артистки считают, что Волочковой пора возвращаться к нормальному режиму питания. Во дворе роскошного дома Анастасии родные разожгли мангал. Встревоженные состоянием здоровья балерины, они решили накормить ее мясом птицы.
"Мои дорогие, неужели я настолько худая, что меня пытаются откормить? Добрые люди. Опять у нас мангал, опять эти перепела прилетели к нам", – жалуется Анастасия Волочкова в Stories своего Instagram.
Танцовщица показала готовящееся на огне мясо и тарелку с нарезанными овощами и травами. Звезда заявила, что ограничится салатом.
"Вы знаете, ведь я все равно ем салат: листики, огурчики, помидорчики. Меня все равно откормить не удастся, друзьям останется все", – отказалась от сытного ужина Анастасия Волочкова.
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