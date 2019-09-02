"Уже другая жизнь": жена разводится с известным российским артистом

Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов разводится спустя более 15 лет отношений. Подала в суд супруга популярного исполнителя.

В Пресненский суд Москвы бумаги о разводе подала супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария.Первое заседание по делу состоялось еще 20 августа, между артистом и его женой была проведена беседа, после которой всегда дается время на примирение. Однако оно, видимо, не состоится, и 10 сентября участник группы "Иванушки International" снова станет холостяком.

Интересно, что дети – 15-летний Иван и 11-летний Артемий – остались жить с отцом. Впрочем, в любое время, когда захотят, они могут поехать к матери. "Андрей и Маша прожили вместе больше 15 лет, понятно, что страсть уходит, так и случилось. Он пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь. Возможно, в суде поднимут вопрос о месте жительства мальчиков, но ребята настроены решить эти моменты мирным путем. Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания", – цитирует людей из близкого окружения пары Starhit.

Напомним, слухи о том, что в семейной жизни Андрея Григорьева-Апполонова не все гладко, стали ходить еще несколько месяцев назад. Появилась информация, что жена Мария предпочла артисту молодого баскетболиста Андрея Зубкова. Вначале супруги не комментировали эти данные, но в начале августа участник "Иванушек" рассказал, что не живет с Марией. Андрей Григорьев-Апполонов признался, что их чувства за последние пару лет остыли. Певец сообщил: они решили временно пожить отдельно, чтобы разобраться в отношениях.