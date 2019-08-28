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"Поплакали и объявили ситуацию безвыходной": Барановская бросилась спасать сына

Юлия Барановская. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Барановская узнала жуткую новость, касающуюся ее старшего сына Артемия. У популярной телеведущей даже голова пошла кругом.
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После расставания с футболистом Андреем Аршавиным Юлия Барановская буквально восстала из пепла: она получила хорошую работу на Первом канале, часто посещает светские мероприятия, демонстрируя великолепную фигуру, а также успевает воспитывать сыновей Артемия и Арсения и дочь Яну. Кажется, для новоиспеченной знаменитости нет ничего невозможного.

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Тем страшнее для Юлии Барановской прозвучали слова, касающиеся ее старшего наследника. Артем учится в британской школе. Каждый год в июне он вместе с классом и сопровождающими детей учителями совершал путешествия в разные страны. На сей раз сын телеведущей должен был отправиться в Португалию. Но не тут-то было.

"Из аэропорта мне звонит один из сопровождающих и говорит, что в документах Артема опечатка. В дате рождения допустили ошибку, и сына не выпускают. Спрашиваю: "Сколько реально у меня есть времени?" – "Час пятнадцать". – "Окей, – говорю, – я буду". Голова – кругом", – начала свой рассказ Юлия Барановская. Ситуация усугублялась тем, что в этот момент она работала на Московском ипподроме.

Телеведущая появилась на скачках одетой по дресс-коду: платье, на каблуках и в шляпке. В таком виде ей пришлось сломя голову бежать к нотариусу. чтобы заново заверить все необходимые для выезда из страны сына бумаги. К счастью, Юлия Барановская все успела, и Артем благополучно улетел. "Уже потом сын сказал мне, что ни один человек из тех, кто находился в аэропорту, не верил, что я успею. Но я об этом даже не думала ", – призналась телеведущая.

Позже эту ситуацию звезда Первого канала обсудила с няней ее детей. "И няня сказала мне: "Юль, большинство людей даже не попытались бы, поплакали и объявили ситуацию безвыходной, а вы просто встали и побежали". И тогда я поняла, в чем дело. Большинство людей правда считают: это не для меня, это невозможно, это не получится. Но ваше стремление, чтобы у детей всегда все было, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, привело к тому, что не возникает даже мысли о том, что что-то может не получиться", – рассудила Юлия Барановская.

В заключение она призвала общественность верить в свои силы. "Я до всех стремлюсь донести простую мысль: не ленитесь жить, не думайте, что вы на что-то не способны", – цитируют телеведущую "7 Дней".

Автор: 28 августа 2019, 11:39
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