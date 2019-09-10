Виктория Боня встала на тропу войны с хейтерами

Звезда шоу "Дом-2" в своем Instagram пожаловалась на хейтеров, которые угрожают ее семилетней дочери Анджелине-Литиции и матери. Виктория Боня решила привлечь их к ответственности.

Три незнакомые женщины буквально затравили девочку, обзывая ее обидными словами и угрожая лишить мать родительских прав. По словам Виктории Бони, злопыхательницы дошли до того, что караулят ее дочь у школы.

"Они следят за моим ребенком, выискивают. Они пишут в различные организации. У них мечта, чтобы меня лишили родительских прав", – поделилась телеведущая. Также Виктория Боня рассказала, что ей удалось узнать, что это за женщины.

"Я уже пыталась найти их через отдел К, но там лишь пожали плечами, пришлось обратиться к серьезным людям..." – сообщила знаменитость.

При этом дочь звезды "Дома-2" они не стесняются называть гнусными прозвищами: "макака", "желька", "обезьяна", "паразитенок" и т.д. Удивительным оказалось то, что у хейтеров есть семьи и дети.

Терпение звезды лопнуло: Виктория Боня намерена в ближайшее время собрать всю информацию и заявить на незнакомок в полицию, чтобы те понесли ответственность за свои действия. "Я хочу, чтобы все и каждый, кто знаком с ними, распространил информацию и опозорил их так, как они этого заслуживают!.. Я буду собирать все возможные сведения о них для привлечения этих людей к ответственности в рамках закона!" – встала на тропу войны Виктория Боня.