Что стоит за сенсационным воссоединением Джигарханяна с женой

Известие о том, что Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой Татьяной Власовой, проживающей в Америке, стало сенсацией. Теперь общественность гадает, что могло послужить причиной для неожиданного примирения.

Татьяна Власова была второй женой Армена Джигарханяна. Их брак длился с 1967 года по 2015-й. Интересно, что при этом супруги жили по отдельности – долгие годы Татьяна Сергеевна проводила в США. Там же находится и ее сын Степан, которого усыновил легендарный артист. Сейчас 72-летняя Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом с человеком, с которым развелась с большим скандалом.

А ведь еще несколько лет назад Джигарханян утверждал, что к Власовой он не вернется даже после разрыва отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской, поскольку против старой жены у него "протестуют органы". По всей видимости, и Татьяна Сергеевна забыла, как вскоре после расставания поджидала супруга возле дверей театра, а тот с ней даже разговаривать не стал. Мало того, Армен Джигарханян написал заявление в полицию на Татьяну Власову, которая якобы угрожала ему.

Несмотря на все эти скандальные обстоятельства, бывшие супруги сумели найти общий язык и примириться. Однако экс-супруга артиста Цымбалюк-Романовская (ради которой он и развелся с Власовой) убеждена, что не все так однозначно.

"Думаю, за этим стоит финансовый интерес, какой-то расчет. Что мешало Татьяне Сергеевне быть рядом, а не в Америке последние 20 лет? Или хотя бы вернуться к Армену Борисовичу два года назад, когда он остался один", – цитирует Виталину сайт "Комсомольская правда".

Она высказала мнение, что окружение экс-супруга действует не в его интересах. "Люди, которые за ним ухаживают, которые находятся рядом, пытаются убедить, что Джигарханяну хорошо. Я же вижу: то, что с ним происходит, это трагедия. Стыдно его показывать таким – старым, больным человеком", – заявила Цымбалюк-Романовская.

Она лишена иллюзий относительно воссоединения Джигарханяна и Власовой. По мнению Виталины, Татьяна Сергеевна не будет достойной поддержкой для актера, потому что "и раньше ничего не делала". "Как говорил Армен Борисович, она всю жизнь на нем паразитировала. Да и физически ей уже тяжело, она ненамного моложе бывшего мужа", – заключила Виталина Цымбалюк-Романовская.