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Что стоит за сенсационным воссоединением Джигарханяна с женой

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Известие о том, что Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой Татьяной Власовой, проживающей в Америке, стало сенсацией. Теперь общественность гадает, что могло послужить причиной для неожиданного примирения.
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Татьяна Власова была второй женой Армена Джигарханяна. Их брак длился с 1967 года по 2015-й. Интересно, что при этом супруги жили по отдельности – долгие годы Татьяна Сергеевна проводила в США. Там же находится и ее сын Степан, которого усыновил легендарный артист. Сейчас 72-летняя Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом с человеком, с которым развелась с большим скандалом.

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

А ведь еще несколько лет назад Джигарханян утверждал, что к Власовой он не вернется даже после разрыва отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской, поскольку против старой жены у него "протестуют органы". По всей видимости, и Татьяна Сергеевна забыла, как вскоре после расставания поджидала супруга возле дверей театра, а тот с ней даже разговаривать не стал. Мало того, Армен Джигарханян написал заявление в полицию на Татьяну Власову, которая якобы угрожала ему.

Несмотря на все эти скандальные обстоятельства, бывшие супруги сумели найти общий язык и примириться. Однако экс-супруга артиста Цымбалюк-Романовская (ради которой он и развелся с Власовой) убеждена, что не все так однозначно.

"Думаю, за этим стоит финансовый интерес, какой-то расчет. Что мешало Татьяне Сергеевне быть рядом, а не в Америке последние 20 лет? Или хотя бы вернуться к Армену Борисовичу два года назад, когда он остался один", – цитирует Виталину сайт "Комсомольская правда".

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Она высказала мнение, что окружение экс-супруга действует не в его интересах. "Люди, которые за ним ухаживают, которые находятся рядом, пытаются убедить, что Джигарханяну хорошо. Я же вижу: то, что с ним происходит, это трагедия. Стыдно его показывать таким – старым, больным человеком", – заявила Цымбалюк-Романовская.

Она лишена иллюзий относительно воссоединения Джигарханяна и Власовой. По мнению Виталины, Татьяна Сергеевна не будет достойной поддержкой для актера, потому что "и раньше ничего не делала". "Как говорил Армен Борисович, она всю жизнь на нем паразитировала. Да и физически ей уже тяжело, она ненамного моложе бывшего мужа", – заключила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Автор: 17 сентября 2019, 09:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Кто паразитировал так это Виталина. Обобрала бедного Армена Борисовича до последней нитки. А он нужен жене и такой - больной, старый, немощный и без денег. Мы, простые зрители, должны порадоваться за воссоединение этих уже немолодых бывших супругов. Старость будут скрашивать друг другу и это правильно быть сейчас вместе.
Гость
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Я считаю, что это их дело. Они пожилые люди и много чего видели в своей жизни. Все у них было хорошо,пока эта Цимба не появилась. Тоже мне красавица, умница жаба хитрая. А он пожилой мужчина тогда расцвёл, такая молодуха под бок залезла. Все могут так расслабиться. Но жизнь берет своё. Они вместе будут доживать свою прекрасную, заслуженную ,наполненную жизнь. А Цимба будет шляться с такими скользкими личностями как этот ... имя не могу вспомнить... а-а.. Проходимец Шляпин. <цензура>-<цензура>
Гость
Ответить
после всей помойки-воссоединение?!?! это ж как себя надо нелюбить?
Гость
Ответить
А Цмбу жаба давит, не до последней нитки обобрала Великого Армена?
Гланая мечта хохляндской аферистки не сбылась-не завладела театром Армена! И теперь, после одного года в качестве якобы жены, поимела право назваться бышей Джигарняна и лезть в каждую бочку! Странно, что эта жопотерка еще не на зоне.
Гость
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Скажите зачем жевать и пережёвывать одно и тоже? И потом, что без Цымбалюк вода не освятится? Кто она такая, чтобы постоянно делать выводы о Джигахарняне. Сказал мэтр, что Цымбалюк великая мошенница и оставьте его в покое, дайте дожить как ему хочется. Когда вам будет 83 года, вы покажете нам всем как хорошо выглядеть будете вы.
Гость
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В таком возрасте нет стыда , мало осталось . Если она зарилась на деньги не значит , что в ласковая на них зарится. Сын взрослый , не умер с голоду за эти годы. А ей комфортно А.Д. все можно простить , тем более делалось по купе Ц.В. пусть в покое поживут. Найму помощницу. Заведут кота. Армен понялчто близкие важнее.пусть сыну достанется все , зато не чужим людям и не молодым альфонсам .
Гость
Ответить
Бездарность . Аферистка . Ты вообще никому не нужна ,кроме папы с мамой !
Гость
Ответить
"Думаю, за этим стоит финансовый интерес, какой-то расчет."
----------------
Цымбазлюк в своём репертуаре:
опять судит о других по себе!
mimo shla 8
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Кстати, пор поиски новых дедушек. Пенсионерские санатории в бывшей всесоюзной здравнице - прекрасно, но можно еще по престижным кладбищам ходить, как Людмила из "Москва слезам не верит". Может опять кто сослепу позарится.
И да, наша "труженица" за два года, как из театра поперли, нашла хоть какую работу или так и планирует всю дальнейшую жизнь по ток-шоу в составе разных шапито бегать?
Гость
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Старая кошёлка Власова решила, что осталось совсем чуть-чуть и всё, что осталось у АБ приплывет в руки её сына (через неё) Права Цымбалюк на все 200%
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