За фото умирающей от рака Заворотнюк предложили миллион

Семью Анастасии Заворотнюк, конечно, безумно жаль – интернет заполнен слухами, байками, комментариями врачей, астрологов и многочисленных "друзей" семьи. Каково все это читать родителям, дочери, мужу? Телевизионщики снимают экстренные выпуски ток-шоу, а журналисты охотятся за фотографиями якобы умирающей от рака актрисы.

Родные Заворотнюк сделали все возможное, чтобы спрятать Настю от вездесущих бесцеремонных журналистов – поместили ее в частную клинику под вымышленным именем, выставили охрану у палаты. Однако бдительности терять нельзя.

По слухам, журналисты пытаются подкупить врачей больницы, чтобы кто-то из них сделал на телефон снимок умирающей актрисы. Все хотят видеть, как изменила красавицу страшная болезнь, как она располнела, как выглядит обритая после трепанации черепа голова, как Настя лежит в реанимации, подключенная к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности.

Очень велик риск того, что кто-то из персонала "сольет" в прессу волнующие всех кадры. Сорвать на этом можно целый миллион рублей – именно столько, говорят, предлагают жаждущие сенсации репортеры сотрудникам медцентра. Ничего святого нет...

Не дремлют и телевизионщики. Они, как пишут инсайдеры, предлагают родным Заворотнюк три миллиона рублей за то, чтобы в эфире они прервали молчание и сообщили стране об истинном положении дел. Муж, дочь и мать звезды отказываются от всего.

"Мы тоже долго скрывали. Жанна лежала в разных клиниках под разными фамилиями. Это было сделано намеренно, чтобы не привлекать ненужное внимание. Советовать другим сложно – только молиться. Когда Жанне стало хуже, мы тоже закрылись. Нам всем хотелось побыть вместе и без посторонних глаз", – оправдала поведение родных Анастасии Заворотнюк сестра покойной Жанны Фриске в эфире одной из программ.