Брэд Питт наплевал на "Оскар" с высокой колокольни

Последние фильмы актера имеют головокружительный успех у публики. "Однажды... В Голливуде", "К звездам" – эти работы считаются одними из лучших последних ролей в работе артиста. Кинокартины вполне себе могут претендовать на одну из самых высших наград в мире кинематографа, однако Питту оказалось куда важнее, как фильм зарекомендует себя у зрителей, а не кинокритиков.
"О, нет, я, пожалуй, воздержусь. Приятно, естественно, получать призы, но ты никогда не знаешь, выберут тебя или нет", – рассказала звезда Голливуда.
Он уточнил, что скрупулезный разбор фильма и попытки подметить малейшие детали мешают увидеть всю суть целиком. Концентрируясь на мелочах, можно упустить главное.
Впрочем, как бы то ни было, а актеру пророчат драгоценную статуэтку за лучшую роль второго плана. Отметим, что его последняя работа в кинематографе произвела небывалый фуррор среди поклонников, сообщает РИА ФАН.
Официальная премьера "Однажды... В Голливуде" состоялась 21 мая, а в России фильм вышел в прокат 8 августа. Брэд Питт играет каскадера актера второсортных сериалов и шоу – Клиффа Бута . Партнером по площадке для экс-супруга Джоли стал его давний коллега Леонардо Ди Каприо. Действие картины разворачивается на фоне деятельности секты Чарльза Мэнсона.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?